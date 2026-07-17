Украинские ракеты для Patriot: эксперт удивил прогнозом

ЗРК «Патриот» / © Getty Images

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Первую ракету для зенитного ракетного комплекса Patriot украинского производства вряд ли удастся получить раньше 2028 года, поскольку отечественное производство будет полностью зависеть от поставок импортных комплектующих.

Такое мнение высказал председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк в эфире программы «Ранок.LIVE».

По словам эксперта, процесс налаживания производства ракет Patriot является чрезвычайно длительным даже для стран с развитой оборонной промышленностью.

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В качестве примера он привёл Японию, которой после получения лицензии потребовалось около пяти лет для запуска производства таких ракет.

Романюк также отметил, что в США цикл производства одной ракеты Patriot составляет около 24 месяцев, тогда как в Японии — примерно 36 месяцев.

По его мнению, не стоит ожидать начала полноценного производства ракет в Украине уже к концу 2026 года. Эксперт считает, что максимум, чего можно достичь за это время, — это подготовить производственные площадки.

По словам Романюка, главной проблемой станет отсутствие в Украине собственного производства ключевых компонентов для Patriot. Он подчеркнул, что все комплектующие — от двигателей до головок самонаведения — придется закупать у иностранных поставщиков, которые уже обеспечивают производство для США и Японии.

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«Нам придется стоять в очереди за всеми комплектующими», — отметил эксперт.

Учитывая это, Романюк прогнозирует, что в 2026 году серийного производства ракет в Украине не будет, в 2027 году могут начаться практические производственные работы, а первую украинскую ракету Patriot, по оптимистичному сценарию, удастся получить только в конце 2027-го или в начале 2028 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает к концу 2026 года обрести техническую возможность производить ракеты для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

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