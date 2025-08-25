Украинские ракеты "Фламинго": эксперт рассказал, готово ли уже новое смертоносное оружие

Ракета «Фламинго» / © Associated Press

Вероятно, первая партия украинских ракет «Фламинго» уже изготовлена. Аналитики обнаружили на видео образцы с характерными серийными номерами.

Об этом сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире «Эспрессо».

«Очень резонансным в Сети было появление видео, ракет „Фламинго“, все дискутировали, начиная от дискуссии, почему такое название странное, экзотическое, розовое „Фламинго“, заканчивая его боевыми характеристиками и тактическими. Мы о „Фламинго“ говорим сейчас тоже как одну из уникальных интересных разработок или уже о серийном производстве? Мы увидим в ближайшие дни, недели работу „Фламинго“ в военных объектах агрессора? Это будет зависеть от действий российской стороны, как выглядит. И относительно серийного производства, на тех обнародованных кадрах нашли важную деталь, что где-то были обозначены какие-то номера за три сотни, которые очень похожи на серийные. Что может говорить о том, что уже определенная партия из этих ракет может быть сделана», — сказал эксперт.

Рябых отметил, что некая исследовательская партия в небольшом количестве, несколько десятков, могла быть использована для проведения испытаний.

«Ну и, соответственно, появление этих информационных сообщений именно в период обеспечения переговоров и на лекции, и после того как раз во время визита президента Украины из США свидетельствует о том, что это также гомоукраинский аргумент в этих переговорах. Об этом свидетельствуют и вчерашние заявления президента о том, что на какие-то унизительные компромиссы сейчас Украина также не в тех условиях, чтобы соглашаться, чтобы ее диктовать со стороны Российской Федерации. Поэтому я как раз и говорю о том, что дальнейшее применение этих ракет по территории Российской Федерации полностью, скажем, будет зависеть от того, как будут воспринимать все эти сигналы в Кремле. Действительно ли они, скажем, будут осознавать, что задачи, которые они ставили на эту операцию, они не выполняют и будут отказываться или будут продолжать настаивать на том, что нет места для Украины на земле», — говорит эксперт.

И в таком случае, по мнению Рябых, эти ракеты появятся бесспорно.

«Эти ракеты появятся определенно, и я предполагаю, что в достаточных количествах. И по тем целям, которые, например, уже были апробированы, но того боевого потенциала дронов, которые применялись по ним, не было достаточно для их полного уничтожения. Что касается „Фламинго“, то это может быть действенным средством для того, чтобы завершить работу», — подытожил эксперт.

Напомним, в Сети призвали жителей Киевщины быть осторожными — РФ считает, что «нашла» завод по производству ракет «Фламинго». Жителей региона призывают не пренебрегать сигналами об опасности.