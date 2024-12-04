Украинские разработчики создали аналоги китайского дрона: подробности

3 дрона-аналоги уже работают на фронте.
Украинские специалисты разработали отечественную версию китайского дрона Mavic, используемого для разведки и сброса боеприпасов на врага и технику.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Как сообщил министр дроны Линза и Зум от Frontline и Шмавик от Реактивных Дронов устойчивы к враждебному РЭБ и соответствуют стандартам НАТО.
"Эти дроны адаптированы к реалиям войны, в них интегрированы системы связи, устойчивы к враждебному РЭБу, а также есть автоматическая посадка и режим "возвращения домой". Значительную часть компонентов также производят украинские производители", — отметил Федоров.
Он отметил, что Mavic — один из самых популярных дронов на фронте, он прост, эффективен и дешев. Это расходный материал для военных, подразделение может за день терять по 5 таких "птичек". Однако такие дроны сложно и дорого импортировать, поэтому создание украинского аналога является приоритетом.
Напомним, ночью 4 декабря российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Черниговскую область. На территории региона произошло попадание.
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