Украинские разработчики создали аналоги китайского дрона: подробности

Украинские специалисты разработали отечественную версию китайского дрона Mavic, используемого для разведки и сброса боеприпасов на врага и технику.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Как сообщил министр дроны Линза и Зум от Frontline и Шмавик от Реактивных Дронов устойчивы к враждебному РЭБ и соответствуют стандартам НАТО.

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"Эти дроны адаптированы к реалиям войны, в них интегрированы системы связи, устойчивы к враждебному РЭБу, а также есть автоматическая посадка и режим "возвращения домой". Значительную часть компонентов также производят украинские производители", — отметил Федоров.

Он отметил, что Mavic — один из самых популярных дронов на фронте, он прост, эффективен и дешев. Это расходный материал для военных, подразделение может за день терять по 5 таких "птичек". Однако такие дроны сложно и дорого импортировать, поэтому создание украинского аналога является приоритетом.

Напомним, ночью 4 декабря российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Черниговскую область. На территории региона произошло попадание.

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