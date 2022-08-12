Украинские разведчики обратились к жителям оккупированного Энергодара

Украинские разведчики обратились к жителям временно оккупированного Энергодара в Запорожской области.
Людей просят предоставить информацию об оккупантах страны-агрессорки России, а также предателях, сознательно ушедших на сотрудничество с врагом.
Сообщение появилось в Facebook Главного управления разведки Минобороны.
Жителей Энергодара и близлежащих территорий просят сообщать:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно с координатами);
- места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно с координатами);
- местоположения и маршруты передвижения военной техники;
- точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геолокация, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 и должности, занимаемые сейчас);
- лиц, "сочувствующих" оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
Особое внимание просят обратить на работников "Росатома" и других российских служащих: на их должности, ФИО, адреса мест работы и проживания, а также номера и марки авто, по которым они передвигаются, и маршруты.
Передать информацию можно по номеру +380963101126 в Signal и WhatsApp.
"Получение российского паспорта дает основания отнести лицо к коллаборантам и пособиям агрессора. За это упомянутые лица понесут ответственность", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Россия теряет каждый день до 500 своих военных в войне против Украины. Такие потрясающие потери означают то, что Путину, скорее всего, не удастся достичь своей ключевой цели – захватить весь восток Украины до конца года.
Читайте также:
- Эвакуация и заготовка дров: эксперт рассказал, как пережить украинцам зиму
- Разбомбить ЗАЭС невозможно, а вывести из строя – да — эксперт
- Оккупанты с территории России массово обстреливают приграничья Сумщины и Черниговщины (фото)