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Украинские разведчики обратились к жителям оккупированного Энергодара

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Украинские разведчики обратились к жителям оккупированного Энергодара

ФОТО: Энергодарский городской совет

Украинские разведчики обратились к жителям временно оккупированного Энергодара в Запорожской области.

Людей просят предоставить информацию об оккупантах страны-агрессорки России, а также предателях, сознательно ушедших на сотрудничество с врагом.

Сообщение появилось в Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Жителей Энергодара и близлежащих территорий просят сообщать:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно с координатами);
  • места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно с координатами);
  • местоположения и маршруты передвижения военной техники;
  • точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геолокация, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 и должности, занимаемые сейчас);
  • лиц, "сочувствующих" оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

Особое внимание просят обратить на работников "Росатома" и других российских служащих: на их должности, ФИО, адреса мест работы и проживания, а также номера и марки авто, по которым они передвигаются, и маршруты.

Передать информацию можно по номеру +380963101126 в Signal и WhatsApp.

"Получение российского паспорта дает основания отнести лицо к коллаборантам и пособиям агрессора. За это упомянутые лица понесут ответственность", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Россия теряет каждый день до 500 своих военных в войне против Украины. Такие потрясающие потери означают то, что Путину, скорее всего, не удастся достичь своей ключевой цели – захватить весь восток Украины до конца года.

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