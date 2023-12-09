Украинские разведчики сделали заявление о рейдах в аннексированный Крым

Вооруженные силы Украины будут продолжать рейды во временно аннексированный Россией Крым. Ведь такие рейды помогают получить важную информацию.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Есть публичная информация о нескольких рейдах. На самом деле их было больше, но о не всех деталях мы пока будем раскрывать. Можно утверждать, что это точно не последние рейды и операции. Это всегда носит комплексный характер", — говорит Юсов.

По его словам, цель рейдов на территорию полуострова — это сбор важной информации для продолжения поражения сил и средств армии РФ и диверсионные задачи на полуострове.

Напомним, у президента Владимира Зеленского заявили о коридоре возможностей для ВСУ. В частности, известно, что СБУ 5 декабря с помощью дронов провела спецоперацию в Крыму и поразила ряд важных военных объектов России. Результаты создают возможности для поражения Крымского моста.

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