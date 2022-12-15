Украинские разведчики вместе с артиллеристами закобзонили спрятавшихся под Пологами "оккупантов-мечтателей" (видео)

В Запорожье в последнее время сложилась неблагоприятная ситуация для российских оккупантов. К ним постоянно "прилетает" от ВСУ, где бы они ни прятались.

О последней и результативной операции подразделения ССО "Бандерлоги" и украинских артилеристов рассказал военный политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, украинские разведчики вычислили позиции оккупантов, которые разместились в районе села Ульяновка Запорожской области и думали, что их там не найдут. Оккупанты сосредоточили в лесополосе склад с боеприпасами и технику.

Но не так получилось, как думалось. Украинские разведчики нашли оккупантов, выждали 5 дней, пока на месте соберется побольше техники и личного состава и передали координаты украинским артиллеристам. Те попали в нужное место.

"Думали, если они разместятся подальше от села, с ними ничего не случится. Они такими мечтательными романтиками могут быть. Случилось. Разведка их нашла и дала координаты арте. Арта отработала, разведка визуально убедилась. Час детонировал склад с боеприпасами. Скорые и труповозки на Токмак. Я смотрю, не заходит климат оккупантам в Запорожской области", — сказал Сазонов.

Напомним, что ранее разведчики ССО "Бандерлоги" обнаружили место, где оккупанты перезаряжают ракеты С-300. Они передали координаты артиллеристам, а те попали. В результате были уничтожены 7 ЗРК и 30 оккупантов.

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