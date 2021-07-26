Украинские самолеты планируют собирать в Канаде

Окончательная сборка модели будет организована на производственных мощностях в Украине и Канаде.

Украина и Канада готовы подписать соглашение о совместном производстве модифицированных самолеов Ан-74ТК-200 для международных рынков.

"ГП Антонов и правительство Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, Государственным концерном Укроборонпром и его предприятиями о производстве самолетов Ан-74ТК-200 для международных рынков, в том числе и североамериканских" — сказано в сообщении ГК Укроборонпром.

В концерне отметили, что в будущей модели самолета будут максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии, такие как "стеклянная кабина" и другие. Планируется разработать ряд модификаций базовой модели самолетов гражданского и специального назначения.

Окончательная сборка модели будет организовано на производственных мощностях в Украине и Канаде.

Также сообщается о создании компании Антонов-Канада, главная задача которой — продвижение на международный рынок самолетов, разработанных и изготовленных на ГП Антонов.

Самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 т, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности. Максимальная взлетная масса самолета — 36,5 т, максимальная высота полета — 10,1 км, крейсерская скорость — 600-700 км/ч, дальность полета с грузом 10 т — 950 км, при нагрузке 1,8 т — 4250 км. Экипаж состоит из двух человек.

Самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации, таких как арктические или высокогорные, временные, естественные, ограничены взлетно-посадочные полосы с минимальной или отсутствующей инфраструктурой поддержки, является рыночным преимуществом данной модели самолета.

"Кроме преимуществ основная модель Aн-74TK-200 имеет и ряд недостатков, которые ограничивают или исключают удовлетворения спроса на рынке. Прежде всего это касается критической зависимости от использования значительного количества компонентов, произведенных на территории РФ, которые, к тому же, не соответствуют современным требованиям, что, в свою очередь, не позволяет получить обязательную сертификацию самолетов на европейских и американских рынках ", — заявили в Укроборонпроме.

Напомним:

Пилот крупнейшего и самого мощного в мире транспортного самолета, созданного киевским КБ имени Антонова Ан-225 "Мрия" показал, как взлетает украинский авиагигант в воздух.

Крупнейший в мире самолет Ан-225 отправился в рейс по заказу одной из стран НАТО. Предыдущий рейс "Мрия" выполнила в сентябре прошлого года — из Шотландии в Израиль.

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