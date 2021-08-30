Украинские самолеты вывезли из Афганистана 700 Украинские и иностранцев — Минобороны

Украинские самолеты вывезли из Афганистана 700 Украинские и иностранцев — Минобороны

Украина — среди государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных граждан из Афганистана.

С 16 августа Украина эвакуировала целом 700 человек из Афганистана, среди которых украинцы и иностранные граждане.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Мы доказали, что готовы спасать наших граждан в не зависимости от точки мира. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность, как партнера, который не боится проводить задания ради спасения и других граждан, желающих покинуть Афганистан", — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В разведке отметили, что Украина — среди государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных граждан из Афганистана.

Согласно данным ведомства, Великобритания эвакуировала 13 700 человек, Германия — 5 193 человека, Франция — 2 100 человек, Испания — 2 066, Бельгия — 1 400, Дания — 1 000, Польша — 900, Венгрия — 540, Швейцария — 292 человека Австрия — 89 человек, Ирландия — 36.

Напомним:

Украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели операцию , благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады. Две предыдущие попытки, спланированные канадскими военными до вылета из аэропорта Кабула, не принесли результата и не позволили завезти группу в аэропорт, как и другая попытка, организованная Государственным департаментом США.

, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады. Две предыдущие попытки, спланированные канадскими военными до вылета из аэропорта Кабула, не принесли результата и не позволили завезти группу в аэропорт, как и другая попытка, организованная Государственным департаментом США. У Зеленского отчитались: эвакуированы все украинцы, которые заявили о желании выехать из Афганистана.

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