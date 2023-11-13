Украинские саперы разминировали еще около двух тысяч гектаров территории государства

С начала недели с 06 октября по 12 ноября саперные подразделения Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 2804 взрывоопасных предмета.

Разминирована (проверена) территория площадью 1813,50 га.

Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта

Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 84 258 взрывоопасных предметов.

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В общей сложности разминирована (проверена) территория площадью 37415,20 гектаров.

Акватории – 21,35 га

Автомобильных дорог – 708,28 км

Железнодорожных путей – 2241,11 км

Линии электросетей – 323,09 км

Газогонов – 35 км

"ДССТ – это минус – МИНЫ", — говорится в сообщении.

Напомним, ГСЧС запустила интерактивную карту заминированных территорий Украины. Спасатели советуют сверяться с ней, чтобы не попасть в неприятности во время поездок по регионам страны.

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