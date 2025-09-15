Украинские школьники 4-х классов будут сдавать ГИА в формате ВНО: что нужно знать

Ученики

С 2027 года ученики четвертых классов во всех украинских школах будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в формате внешнего независимого оценивания (ВНО). Подготовка к нововведению начнется уже в 2025/2026 учебном году.

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины, который обнародован на официальном сайте ведомства.

Министерство образования решило вернуть ГИА для четвертых классов в формате ВНО после того, как во время пандемии и начала полномасштабного вторжения тестирование было приостановлено. Теперь экзамен станет обязательным для всех школьников начального звена.

Подготовка к внедрению нового формата начнется в 2025/2026 учебном году. С февраля по апрель 2026 года будет создана специальная образовательная онлайн-платформа, которая будет передаваться Украинскому центру оценивания качества образования (УЦОКО) для проведения ГИА.

Весной 2026 года запланирована апробация нового формата: участие в тестировании примут около 10 тысяч четвероклассников из разных регионов страны. Это позволит проверить работу системы и внести необходимые коррективы перед полномасштабным внедрением в 2027 году.

Финансирование проведения ГИА в форме ВНО будет осуществляться за счет государственного бюджета, а результаты экзамена будут учитываться при выдаче свидетельства о базовом образовании.

ГИА для четвертых классов оценивает соответствие знаний учащихся государственным образовательным стандартам и готовит школьников к следующим этапам обучения. Нововведение направлено на унификацию требований и повышение объективности оценивания знаний учащихся начальной школы.

Напомним, ранее мы писали о том, что от 2023 года в Украине официально отменили ГИАдля учеников 4 и 9 классов из соображений безопасности.