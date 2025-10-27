Украинские школьники-отличники провалили олимпиаду: учительница из Киева обратилась к МОН

93% восьмиклассников-отличников не решили ни одной задачи олимпиады / © Freepik

Олимпиада по математике, организованная в Киеве для учеников восьмых классов, завершилась провалом — 1254 из 1352 участников не справились ни с одной из предложенных задач.

Об этом рассказала преподавательница лицея Екатерина Халепа.

По ее словам, по анализу предварительных результатов 1 этапа Всеукраинской олимпиады по математике, который состоялся в Киеве 18 октября 2025, 93% школьников-отличников вернулись домой с незаполненными бланками.

«58% отличников из Киева, принявших участие в олимпиаде, получили ноль баллов. Еще 35% набрали от 1 до 6 баллов. Семь баллов — это максимум за одну задачу. Следовательно, они не смогли решить ни одной задачи. Общий результат — 93% приехавших на олимпиаду восьмиклассников-отличников не справились ни с одной задачей», — констатирует преподавательница.

Среди тех немногих, кто добился успеха, лишь один ученик получил 21 балл, решив три из четырех задач. 17 других участников смогли решить две задачи, набрав 14-15 баллов. Остальные школьники заработали лишь несколько баллов или получили нули.

Екатерина Халепа отметила, что корень проблемы состоит не в детях, а в самой организации олимпиадного движения.

«Скажите мне, пожалуйста, уважаемые организаторы, Министерство образования, известно ли вам, что в Киеве критически не хватает учителей математики? Известно ли вам, что на учителей возложена нагрузка по 30 часов на ставку, и при этом еще есть открытые вакансии? Где нам взять время на дополнительные кружки?», — подчеркнула Екатерина Халепа.

К тому же, по ее мнению, чрезмерная сложность задач демотивирует детей, заставляя их терять любой интерес к олимпиадам.

Учительница также указала на неравенство условий для находящихся за рубежом участников. В отличие от украинских школьников, которым во время олимпиады пришлось скрываться в укрытиях, их сверстники за границей автоматически прошли во второй тур в дистанционном формате.

«Чтобы принять участие в олимпиаде из-за границы, достаточно только украинского паспорта, подтверждать обучение в украинской школе не нужно. А у нас, где ситуация сложная, вы создаете условия, когда ученики должны приехать и писать, чтобы исключить списывание, а потом мы выберем „лучших из лучших“, чтобы они представляли нас на международной арене? Зачем эта показательная жесткость? Вы просто отбиваете желание у 93% отличников. Вы действительно считаете, что таким образом создаете новое олимпиадное движение? — отметила преподавательница.

Напомним, у школьников Киева будет 7 дней каникул для восстановления сил в условиях постоянной напряженности и изменения форматов обучения из-за полномасштабной войны.

Каникулы в столице стартовали 27 октября и продлятся до 2 ноября 2025 года включительно. Это решение принято для того, чтобы учащиеся и педагоги могли восстановить силы в условиях военного времени.