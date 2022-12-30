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Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

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Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

SOCAR Energy Ukraine собрала миллион на медицинские наборы для детей.

На эти средства закуплено 574 аптечки, которые были переданы в 12 школ в разных областях Украины.

Кроме медицинских наборов, каждая аптечка содержит инструкции по психологической помощи для учащихся и персонала школ. Эти инструкции были подготовлены в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по созданию Национальной программы ментального здоровья, разработка которой координируется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

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«Для компании этот проект был очень важен. Ведь для нас всегда на первом месте есть помощь украинцам. И, конечно, хочу поблагодарить наших партнеров и всех присоединившихся к сбору средств. Этот проект успешно завершен, а мы двигаемся дальше – многие нуждаются в помощи, и у нас запланировано еще много важных благотворительных инициатив», — отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR Energy Ukraine.

Партнером и реализатором благотворительного проекта SOCAR Energy Ukraine выступала благотворительная платформа dobro.ua, экспертная поддержка была предоставлена Министерством образования и науки Украины.

«С 24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого украинца. Российскими ракетами разрушены и повреждены более 3 тыс. учебных заведений. Но, несмотря на попытки оккупантов помешать украинским детям получать образование, общими усилиями мы создали безопасные условия для обучения. Учащиеся могут учиться в традиционном формате при едином условии – обустроенном укрытии. В нем должны быть аптечки, чтобы при необходимости оказать первую медицинскую помощь. Благодарен ответственному бизнесу – сети заправок SOCAR Energy Ukraine и благотворительной платформе dobro.ua за хорошее дело и пример совместного вклада в формирование безопасной образовательной среды. Ведь учебное заведение – территория безопасности!» – отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

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«Ощущение постоянной опасности заставляет нас действовать и больше беспокоиться о близких. Вместе с Socar мы пытались оказать как можно большую поддержку детям, вынужденным взрослеть в это тяжелое время. К сожалению, они должны быть готовы к разным опасным ситуациям и в наших силах предоставить все, что может сегодня спасти их жизнь. Спасибо каждому украинцу, который сейчас выбирает делать добро», — Гуцал Ирина, директор благотворительной платформы dobro.ua.

Напомним, в ноябре 2020 года сеть автозаправок SOCAR Energy Ukraine присоединилась к сообществу "Бизнес без барьеров".

Как участник сообщества компания делится опытом развития безбарьерной среды и создает комфортные условия для разных людей. Ведь один из важнейших векторов социальной ответственности SOCAR Energy Ukraine – популяризация безбарьерности в обществе.

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«Бизнес без барьеров» — сообщество прогрессивных мотивированных компаний, объединившееся вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской «Без барьеров». Сообщество насчитывает 22 компании, каждая из которых направляет усилия на поддержку украинского общества.

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Дата публикации
Просмотры
243
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