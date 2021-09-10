Украинские школы Фонда "Реал Мадрид" признаны лучшими в мире

Футбольные легенды Луиш Фигу и Роберто Карлос посетили официальное открытие новой школы Фонда "Реал Мадрид" в Киеве. Сеть школ в Украине развивает компания "Эпицентр" и общественная организация "Эпицентр детям".

10 сентября в столице официально открылась новая социально-спортивная школа для детей из социально незащищенных семей. Она начала работу на базе трех киевских учебных заведений — общеобразовательных школ № 62 Дарницкого района, № 243 Подольского района и Украинского колледжа им. В. А. Сухомлинского № 272 Днепровского района.

Украина — единственная страна в мире, которая получила статус стратегического партнера Фонда "Реал Мадрид". Благодаря этому украинская сеть социально-спортивных школ стала крупнейшей среди всех 80 стран, в которых представлен Фонд «Реал Мадрид». В других странах работает только по одной школе, тогда как в Украине — сразу четыре учреждения с 12-ю тренировочными локациями.

На официальном открытии нового тренировочного поля компания "Эпицентр" и общественная организация "Эпицентр детям" получили специальную награду от представителей Фонда по образцовый и высокопрофессиональный развитие сети школ в Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко, который посетил открытие поля в колледже им. Сухомлинского, поблагодарил компании "Эпицентр" за внедрение важных для города социально-спортивных проектов. "Очень хорошо, что в городе Киеве, не только в 272-й школе, но и в 62-й и 243-й, также будут открыты хорошие стадионы, в которых будут обучать детей становиться лучше, мечтать и достигать своей цели", — сказал Кличко, добавив, что при спортивном мере город должен также быть спортивным, а дети — здоровыми.

На мероприятии присутствовали управляющая по вопросам развития европейского направления Фонда "Реал Мадрид" Хелена Санчес и директор по развитию международного направления Фонда Роса Хименес. Пользуясь случаем, они поблагодарили за плодотворное сотрудничество и помощь в развитии школ основателям компании "Эпицентр К" Александру и Галина Герега и руководству общественной организации ОО "Эпицентр детям".

"Эпицентр детям" является одним из наиболее значимых локальных партнеров, которые сотрудничают с Фондом "Реал Мадрид", отличаясь высоким профессионализмом в организации, преданностью и ответственностью всех членов команды, креативным и экстраординарным подходом в воплощении проектов и задач, высокопрофессиональным уровнем коммуникации с представителями Фонда и в общем безупречной структурой и подходом к реализации задач ", — отметила Роса Хименес.

Она передала ОО "Эпицентр детям" официальную благодарность от Фонда "Реал Мадрид", отметив образцовость украинской сети для развития школ в других странах.

"Этим документом Фонд« Реал Мадрид»поздравляет общественную организацию" Эпицентр детям "и поощряет и в дальнейшем продолжать быть образцовым примером усилия и посвящения для всех наших социально-спортивных школ. После открытия последних двух заведений в Киеве Украина стала страной с наибольшим количеством социально спортивных школ Фонда "Реал Мадрид" и наибольшим числом бенефициаров ", — добавила Хелена Санчес.

В сотрудничестве с фондом компания "Эпицентр" и ОО "Эпицентр детям" увеличили количество детей в украинских школах с 100 до более 200 в каждом регионе. Всего в украинских школах Фонда "Реал Мадрид" совершенно бесплатно учатся уже более 800 детей из социально незащищенных семей (сироты, полусироты, многодетные матери, матери-одиночки, дети участников АТО), которые обеспечиваются питанием, спортивным инвентарем и формой. Кроме тренировок по футболу и баскетболу, ученики школ имеют возможность углублять школьное образование и изучать иностранные языки.

Также дети получают дополнительные возможности по обучению и стажировке у профессионалов мадридского "Реала". Они посещают Испанию, где ходят на матчи футбольных легенд, тренируются на базе "Реала" и проводят матчи с воспитанниками этого выдающегося испанского клуба.

"Очень важно, что в школах Фонда дети имеют возможность развиваться не только в спорте, но и постоянно совершенствоваться в других аспектах жизни. Школы посещают учащиеся в возрасте от 6 до 17 лет, и каждому из них мы стараемся привить ценности взаимоуважения и равенства, научить работать в команде, но одновременно — быть самостоятельным. Ведь самое главное для нас, чтобы воспитанники школ нашли свое место в жизни, даже если они не станут гениальными футболистами как Роберто Карлос или Луиш Фиго ", — подчеркнул вице-президент общественной организации" Эпицентр детям "Тарас Герега.

На открытие школы посетили звездные гости из Фонда "Реал Мадрид", всемирно известные футболисты: бразилец Роберто Карлос, почетный посол Фонда "Реал Мадрид", португалец Луиш Фиго, колумбиец Эдвин Конго и испанский нападающий Хосе Эмилио Амависка. Они дали старт матча между воспитанниками украинских школ Фонда, который был посвящен открытию новых тренировочных полей.

Отметим, что среди других гостей события были мэр Киева Виталий Кличко, выдающиеся украинские ексфутболисты, а ныне футбольные тренеры и функционеры Олег Протасов, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Шовковский и Владислав Ващук, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко и другие.

Справка: Фонд «Реал Мадрид» — это организация, вводит социальную деятельность ФК "Реал Мадрид" во всем мире. На сегодня действуют сотни социально-спортивных проектов, направленных на воспитание, интеграцию и кооперацию для социально защищенных и незащищенных слоев населения, особенно для детей 5-17 лет, оказавшихся в сложных социально-экономических условиях. Фонд работает в 80 различных странах мира на 5 континентах. Количество бенефициаров деятельности проекту достигает 105000 каждого сезону.В Украины первая школа Фонда «Реал Мадрид» и ОО "Эпицентр детям" открылась 4 октября 2018 в Тернополе.

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