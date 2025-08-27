Украинские школы готовятся к 12-летнему обучению: подробности

Школа

Кабинет Министров Украины одобрил запуск экспериментального проекта, который предусматривает тестовое внедрение профильных образовательных программ для 10-12 классов в школах с академическим направлением.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

На заседании Кабинета Министров было принято решение об экспериментальном внедрении образовательных программ в старших классах общеобразовательных школ. По информации Тараса Мельничука, эти программы базируются на типовой образовательной программе для 10-12 классов и направлены на обеспечение профильного среднего образования по академическому направлению.

Цель проекта — протестировать Государственный стандарт профильного среднего образования и подготовить систему к полному переходу на 12-летнее среднее образование. Введение эксперимента запланировано на период с 1 сентября 2025 года до 31 августа 2027 года.

В рамках проекта школьники старших классов получат возможность осваивать академические профили по различным предметам, что позволит более глубоко и системно подготовиться к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях. В то же время учителя и администрации школ смогут оценить эффективность новых программ и внести необходимые коррективы перед их повсеместным внедрением.

По словам Мельничука, эксперимент позволит обеспечить практическое применение стандартов и создаст условия для последовательного перехода украинских школ на 12-летнюю систему образования, что предусмотрено реформой «Новая украинская школа».

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 сентября 2025 года правительство прекратит финансировать за государственный счет школы, где учится менее 45 учеников. Такое решение Минобразования объясняет высокой стоимостью обучения одного ученика в малокомплектных заведениях.