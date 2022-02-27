Украинские штурмовики и авиация уничтожают вражескую технику: какие потери понесла российская армия в течение дня

Итоги четвёртого дня войны после нападения России.
Оккупанты продолжают обстреливать Украину практически во всех направлениях. Сегодняшние сутки, 27 февраля, для Сил обороны Украины показались тяжелыми.
Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ.
"Воздушные силы противостоят агрессору и в небе, и на земле. Героически держит оборону авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая массированные обстрелы и атаки врага. Воины воздушных сил мужественно дают отпор агрессору и в других городах и военных гарнизонах", — говорится в сообщении.
В течение текущих суток, как говорят в ВСУ, бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по 6 колоннам военной техники оккупантов. Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.
"Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожье", — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, подразделения зенитных ракетных войск сбили вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.
"В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Bayraktar TB2", который нанес удар по колонне ЗРК "Бук-М1" корректированной авиационной бомбой", — напомнили в ВСУ.
Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.
ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 146
- боевые бронированные машины — 706
- пушки -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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