Украинские силы нанесли удар по стратегическим объектам России

В ночь на 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украиныс участием других составляющих Сил обороны под руководством Генштаба ВСУ нанесли поражение по стратегическим объектам России, связанным с нефтепереработкой и транспортной инфраструктурой.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в Telegram.

По данным украинской стороны, удары были нанесены по:

Саратовском нефтеперерабатывающем заводе (г. Саратов, Саратовская область), который обеспечивает около 2,54% общего объема нефтепереработки РФ (более 7 млн тонн нефти ежегодно). На месте зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Момент атаки попал на видео, где видно поражение инфраструктуры и столб пламени.

Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (г. Новокуйбышевск, Самарская область), перерабатывающем более 8,8 млн тонн нефти в год. Предварительно зафиксированы взрывы и возгорание, детали уточняются.

Линейно-производственно-диспетчерской станции «Самара» (н.п. Просвет, Самарская область), где смешивают высоко- и низкосернистую нефть для формирования экспортного сорта Urals (до 50% экспорта РФ). Результаты поражения уточняются.

Как сообщают в ВСУ, все пораженные объекты обеспечивают деятельность российских вооруженных сил. Реализация ударов направлена на снижение военно-экономического потенциала государства-агрессора, в частности подрыв логистических возможностей в секторе нефтепереработки и нарушение поставок горюче-смазочных материалов для войск РФ.

