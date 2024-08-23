Украинские силы незначительно продвинулись к востоку от Суджи – ISW

В частности, речь идет об успехах в районе Семеновки и Мартыновки.

Украинские силы незначительно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что украинские силы продвинулись в восточную Комаровку (южнее Коренево и восточнее Суджи), хотя российские источники утверждают, что российские силы отразили украинские атаки в этом районе.

Об этом написали в ISW.

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Как отмечают аналитики, ссылаясь на заявления милблогеров, украинские силы, действующие северо-восточнее Коренево, захватили Семеновку и продвинулись в южную Левшинку. Кроме этого, они немного продвинулись в северной Мартыновке (к северо-востоку от Суджи).

"Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что украинские силы немного продвинулись в южной Русской Конопельке (восточнее Суджи). Российские военные блоггеры утверждали, что подразделения российской "Дикой дивизии Донбасса", включая батальоны "Арбат", " ятнашка" и "Сармат", запечатлели Нечаев (к северу от Суджи)".

По данным российских военкоров, украинские силы продолжали вступать в бой с российскими силами в районах Глушково, Коренево, Суджа и Белова в Курской области. Источники утверждали, что ВСУ провели разведывательную операцию боем у Забрамы, Брянской области вечером 21 августа, но российские силы, включая российских пограничников и чеченских бойцов спецназа "Ахмат", отразили атаку.

Напомним, через две недели после внезапного начала Курской операции, российские войска оправились от первоначального шока и пытаются использовать расширение фронта в своих интересах.

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