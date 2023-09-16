Украинские силы освободили Андреевку: ситуация для российских войск к югу от Бахмута ухудшается — ISW

Украинский Генеральный штаб и другие украинские официальные лица сообщили, что украинские силы уволили Андреевку 14 сентября и достигли неопределенного частичного успеха вблизи Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмут) 15 сентября.

Об этом пишут аналитики Института исследования войны – ISW.

Украинская 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что ее личный состав уволил Андреевку и «полностью уничтожил» российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду (3-й армейский корпус) после оцепления населенного пункта.

Подразделения 72-й бригады ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали.

Украинская 3-я десантно-штурмовая бригада заявила, что увольнение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои

Многие российские источники либо отрицали, что украинские войска освободили поселение, либо утверждали, что полное уничтожение поселения во время боев делает украинский контроль над поселением тактически незначительным.

Один российский военный блоггер утверждал, что российские силы контролируют высоты к востоку от Андреевки.

Другие избранные российские военные блоггеры признали, что тактическая ситуация российских войск южнее Бахмута ухудшается, и выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.

Один российский военный блоггер утверждал, что украинские силы вытеснили российские войска из Клещиевки и пытаются закрепиться в населенном пункте, хотя другие российские милблогеры утверждали, что российские войска контролируют деревню.

Также россияне утверждают, что украинские силы тщетно пытались войти в сам Бахмут с юго-запада. Министерство обороны России (МО) заявило, что российские силы отразили украинский штурм возле Майорского (21 км к югу от Бахмута).

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Российские войска контратаковали вокруг Бахмута, но 15 сентября не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжали напрасные попытки прорвать украинскую оборону возле Богдановки (7 км северо-западнее Бахмута) и пытались восстановить утраченные позиции возле Ягодного (2 км). к северу от Бахмута). В то же время российский военный блоггер утверждал, что российские силы контратаковали вблизи Андреевки и отразили несколько неопределенных утраченных позиций.

Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута. Она входит в Ивановский старостинский округ, который охватывает села Ивановское, Андреевка, Клещиевка, Берховка и поселок Хромово. К концу ноября 2022 года во всех пяти населенных пунктах находилось около 1200 человек.

Третья штурмовая бригада сообщила детали сделки по деоккупации Андреевки – читайте в новости.

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