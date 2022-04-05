Украинские силы отбили ключевой участок: британская разведка сообщила о боевых действиях в захваченных регионах

Украинские силы отбили ключевой участок: британская разведка сообщила о боевых действиях в захваченных регионах

Многие российские подразделения, выведенные с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и модернизации.

Российские войска, понесшие потери на Полесье нуждаются в переоснащении и модернизации. Поэтому для их возвращения в Украину понадобится время.

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Об этом сообщили в разведке минобороны Великобритании.

"Многие российские подразделения, выведенные с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и модернизации, прежде чем их можно будет передислоцировать для операций на востоке Украины, — разведка Британии.

Украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, лишив Россию возможности обеспечить свои цели и вынудив российские войска отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева.

Вялопродолжительные боевые действия, вероятно, будут продолжаться в некоторых частях вновь захваченных регионов, но гораздо слабее", — сообщают в британской разведке.

(4/4) Многие российские unity withdrawing from northern Ukraine are likely to require significant re-equipping and refurbishment before be available to redeploy for operations in eastern Ukraine. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 5 апреля 2022

Напомним, что глава разведывательной службы Министерства иностранных дел Британии (MI-6), Ричард Мур заявил, что в планы президента РФ Владимира Путина по вторжению в Украину входили суммарные казни, проводимые его военными и разведывательными службами.