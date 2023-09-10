Украинские силы продвигаються в Донецкой и Запорожской областях - ISW.

Украинские силы подтвердили продвижение в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также они совершили продвижение к югу от Бахмута 9 сентября.

Об этом пишут аналитики Института войны ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские силы продвинулись северо-западнее Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки). вдоль границы Донецко-Запорожской области, где, как утверждают российские источники, в последние дни усилились бои.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские силы также продвинулись к северо-востоку и востоку от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и к западу от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) в западной Запорожской области.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы добились неопределенных успехов к югу от Роботиного (10 км к югу от Орехова).

Российский военный блоггер, связанный с Кремлем, утверждал, что украинские войска заставили российские войска отойти с Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута), а другой известный милблогер утверждал, что Андреевка теперь является «серой зоной».

Украинские чиновники сообщили, что украинские войска также достигли неизвестного успеха к югу от Клищиевки.

Представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий еще раз отметил право Украины наводить удары по критически важным российским стратегическим и военным объектам в тыловых районах. 8 сентября Скибицкий заявил, что Украина обнаруживает и наносит удары по наиболее важным российским объектам в российском тылу с использованием беспилотников, ракет и боевой техники на территории РФ.

Скибицкий подчеркнул, что украинские войска стреляют по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса, помогающим в производстве ракет и материально-техническому обеспечению. Скибицкий заявил, что Украина целенаправленно нацеливает эти объекты, чтобы снизить наступательный потенциал России и достичь «эффекта домино», когда уничтожение одного объекта заставляет другие зависимые предприятия останавливать производство.

Напомним, как пишут аналитики Института изучения войны ISW, военные РФ внесли значительные изменения в командование и управление из-за украинского контрнаступления.

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