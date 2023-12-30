Украинские силы ПВО научились сбивать российские цели эффективно и дешево, но есть нюанс

Украинская ПВО научилась противодействовать дронам-камикадзе, не тратя дорогостоящее вооружение. Но существенной проблемой для нас остаются российские баллистические и аэробалистические ракеты.



Об этом в эфире телемарафона сказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Украине нужны дополнительные Patriot и SAMP/T

По словам Романенко, "Шахеды" сейчас наша противовоздушная оборона всех родов войск научилась сбивать эффективно и дешево: с пулеметов и легких пушек, мобильными группами и артиллерийскими системами. То есть мы уже не тратим на них дорогостоящие ракеты.

"А что касается F-16, то конечно, как они прилетят, то эффективность вырастет. А из проблем у нас все же остается проблема борьбы с российскими баллистическими и аэробалистическими ракетами", — говорит эксперт по авиации.

Выход из этой ситуации эксперт усматривает в передаче Украине дополнительных систем Patriot и SAMP/T.

"Если бы получили хотя бы еще 2 таких антибалистических комплекса, то нам удалось бы закрыть все приграничные области, которые сейчас больше всего страдают от российской баллистики", – подытожил Романенко.

Ранее эксперт объяснил, может ли РФ продолжить массированные ракетные удары и есть ли для Украины хорошие новости.

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