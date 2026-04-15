Украинские силы разбили РЛС и базы россиян: ВСУ раскрыли детали мощных ударов по тылу РФ
Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам РФ, в частности по радиолокационным станциям комплексов С-400, складам боеприпасов и местам скопления живой силы.
Украинские военные 14 апреля и в ночь на 15 апреля провели серию ударов по позициям российских окупантов, направленных на ослабление их наступательного потенциала.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об ударах ВСУ
В частности, была поражена радиолокационная станция 96Л6, входящая в состав зенитного ракетного комплекса С-400, в районе Красногорского на временно оккупированной территории Запорожской области. Также под удар попала радиолокационная станция "Небо-СВУ" в районе Гвардейского в оккупированном Крыму.
Кроме того, украинские силы атаковали склад боеприпасов вблизи населенного пункта Терпение в Запорожье. В Донецкой области, в районе Горного, был поражен склад беспилотников, а вблизи Мариуполя — цистерны с топливом.
Также удары нанесли по составам материально-технические ресурсы в районах Рыбинского и Тополиного.
Отдельно Силы обороны работали по местам скопления живой силы противника. Удары зафиксированы в районах:
Ивановского и Волфинского в Курской области РФ
в Красногорском на Запорожье
Березовом на Днепропетровщине
Родинскому в Донецкой области
Олешках в Херсонской области.
Украинские военные поразили ряд других важных объектов российских сил. Потери противника и масштабы повреждений уточняются.
В Силах обороны отмечают, что и дальше будут продолжать системную работу по снижению боевых возможностей российской армии.
Ранее напомним, за сутки ВСУ ликвидировали около 820 российских окупантов. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1,31 млн военных. Российские войска также продолжают нести значительные потери в вооружении.