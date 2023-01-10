Украинские военные силы в ближайшее время приступят к тренировкам на ЗРК Patriot в США — CNN

Учебная программа ВСУ будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме.
Украинские военные на следующей неделе приступят к тренировкам на противоракетной системе Patriot в Соединенных Штатах.
Об этом сообщают два неназванных американских чиновника, знакомых с ситуацией, передает CNN.
По источникам издания, обучающая программа будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме, где США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию системы ПРО. Форт-Силл является одним из четырех мест базовой подготовки армии и полигоном для полевой артиллерийской школы, обучающей военнослужащих.
Как сообщила заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер, ожидается, что подготовка украинских военных продлится несколько месяцев, впрочем, точных сроков завершения учебы нет.
США и Германия передадут Украине Patriot
Напомним, во время телефонного разговора с президентом США германский канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot. Берлин пообещал предоставить одну батарею ЗРК.
До этого президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат проинформировал, что новую систему ПВО Patriot Украина будет использовать для российской авиации, обстреливающей ракетами наше государство.
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