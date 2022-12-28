Украинские спасатели на всякий случай эвакуировали из Донбасса енота: фото

Специалисты ГСЧС оказывают помощь при перевозке к месту посадки в эвакуационные поезда не только людям, но и животным, к которым небезразличны российские оккупанты.

Украинские спасатели, помогая эвакуироваться из Донетчины в более безопасные регионы мирным гражданам, не забывают и о "пушистиках".

Об эвакуации енота, который стал символом алчности российских оккупантов в Херсонской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее фото.

Изображение демонстрирует пушистую зверюшку в комфортной клетке, которую держит украинский спасатель. Так енота будут транспортировать подальше от места боевых действий, где он рискует попасть в руки российских оккупантов.

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В сообщении добавили, что только за прошедшие сутки специалисты ГСЧС оказали помощь при перевозке с пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда в городе Покровске 15 лицам.

В Покровском районе оказана помощь 64 гражданам, 4 из которых – дети.

Напомним, российские оккупанты, похитившие украинского енота из Херсона, сняли с ним видео и назвали животное "символом "спецоперации", в то же время захватчики признались, какие диверсии устраивает им пушистый патриот Украины.

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