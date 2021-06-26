Украинские спасатели начали работать в усиленном режиме: какая причина

В Украине 28 июня День Конституции.
Спасатели перешли на усиленный режим службы на период проведения мероприятий ко Дню Конституции Украины, который празднуют 28 июня. В усиленном режиме бойцы ГСЧС будут нести службу с утра 26 июня по утро 29 июня.
Об этом сообщили в пресс-служба МВД.
В частности, бойцы ГСЧС будут тщательно следить за объектами с массовым скоплением людей, где будут проводиться мероприятия ко Дню Конституции Украины. Также будут усиленно мониторить техногенную и пожарную безопасность. В готовности находится также и авиация ГСЧС.
Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на длинные выходные, которых по случаю Дня Конституции Украины будет три — 26-28 июня. Большинство курсировать в западном и южном направлениях.
А по случаю празднования 30-й годовщины Независимости в Украину для временного экспонирования привезут из Швеции оригинал Конституции Пилипа Орлика (1710).
Кроме того, ко Дню Независимости разработали официальный символ знаменательной даты. Им стала цветок, который символизирует расцвет Украины.