Украинские спасатели получили помощь от иностранных партнеров: что прибыло

Украинские спасатели получили помощь от иностранных партнеров: что прибыло

Всего Украине с начала войны передали 41 автомобиль, 41 железнодорожный вагон, три самолета.

Украинские спасатели получили международную помощь в виде пожарных и автомобилей гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, 7 марта от иностранных партнеров украинские чрезвычайники получили 14 пожарно-спасательных автомобилей, два автомобиля гуманитарной помощи с пожарно-спасательным оборудованием.

В общей сложности, Украине с начала войны передали 41 автомобиль, 41 железнодорожный вагон, три самолета с гуманитарным грузом, а также 91 специальное спасательное авто.

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