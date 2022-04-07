Украинские спецназовцы уничтожили "Бук" оккупантов

Защитники Украины сожгли зенитно-ракетный комплекс оккупантов.

У рашистов стало меньше на один зенитно-ракетного комплекса "Бук". Его уничтожили украинские спецназовцы.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"Силы специальных операций Украины уничтожили еще одну российскую пусково-зарядную установку самоходного зенитно-ракетного комплекса "Бук"", — говорится в сообщении.

Стоимость установки в среднем около 500 млн. долларов.

Напомним, что глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким показал видео, как украинские защитники вместе с патрульной полицией области в Херсонской области "привлекли к ответственности нарушителя дорожного движения". Они ликвидировали вражеский танк.