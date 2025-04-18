Украинские стартапы бегут за границу: что отпугивает инвесторов

Большинство украинских стартапов хранят команды в Украине, но юридически работают из-за границы / © pixabay.com

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Украинские стартапы все чаще перемещают штаб-квартиры за границу, стараясь не афишировать свое украинское происхождение.

Об этом сообщает Forbes.

По данным журналистов, более 90% стартапов уже зарегистрированы вне Украины. Несмотря на это, большинство команд продолжает работать с Украиной. Причиной такой миграции является нежелание инвесторов вкладывать средства в регион, где идет вооруженный конфликт, и нежелание клиентов заключать сделки в онлайн-формате.

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В венчурном фонде Roosh Ventures отметили, что ключевой преградой остается ограничение движения капитала, устанавливаемое Национальным банком Украины. Это усложняет финансовую гибкость компаний и отпугивает инвесторов.

«Ранние инвестиции и так сопровождаются высокими рисками, а война часто становится решающим фактором. Именно поэтому стартапы скрывают свое происхождение, чтобы не оттолкнуть потенциальных партнеров», — отметили в Roosh Ventures.

Кроме того, согласно Forbes, в 2023 году украинские стартапы смогли привлечь вдвое меньше инвестиций, чем в 2021-м — 462 миллиона долларов против значительно более высоких объемов до начала полномасштабной войны.

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