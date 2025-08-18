Украинские церкви ответили на требования Путина о привилегиях для РПЦ: заявление

Глава УПЦ МП Онуфрий получает награду из рук Путина. Архивное фото / © Фото из открытых источников

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) отреагировал на требования диктатора Путина относительно «защиты РПЦ» и русского языка в Украине.

Об этом говорится в заявлении совета.

ВСЦиРО прокомментировала информацию, что 15 августа 2025 года во время переговоров на Аляске с президентом США Дональдом Трампом Путин потребовал гарантий безопасности для русских православных церквей в Украине и предоставления русскому языку официального статуса.

«Украина, с начала своей государственной независимости, известна в мире высокими стандартами религиозной свободы, которые сохраняются и уважаются даже в условиях военного положения», — отметили в Совете церквей.

Руководители церквей напомнили, что в августе 2024 года в Украине был принят Закон Украины «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», который лишил бы юридических предпочтений и заставил отменить регистрацию организаций, контролируемых Россией, таких как Русская православная церковь (РПЦ) в Украине.

Совет церквей напомнил, что Московский патриархат непосредственно участвует в войне против Украины, открыто провозгласил своей миссией уничтожение украинского суверенитета, культуры и национальной идентичности, а также благословил применение оружия массового поражения и открыто поддерживает убийства мирных украинских граждан и незаконную оккупацию украинских территорий.

Глава РПЦ, патриарх Кирилл, публично провозглашает российскую вооруженную агрессию против Украины «священной войной» и пообещал российским оккупантам, погибшим в этой захватнической войне против Украины, «отпущение грехов», чем фактически одобрил убийства украинцев.

ВСЦиРО напоминает, что Россия использует религию, в частности, Русскую православную церковь как оружие для достижения своих неоимперских целей в разных странах. В связи с этим ряд европейских стран, ссылаясь на резолюции ПАСЕ и Европейского парламента, ввели ограничительные меры в ответ на деструктивную деятельность РПЦ.

«Фактически руководящая структура РПЦ является государственной российской структурой полностью интегрированной в систему кремлевской агрессивной политики. Очевидно, что именно по этой причине российский правитель защищает интересы РПЦ на международной арене», — отмечает Совет церков Украины.

Поэтому Всеукраинский совет церквей выразил поддержку украинскому государству, а также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Украине навязывали «асимметричные» обязательства по специальному статусу русского языка, культуры, русской православной церкви, участию или не участию в международных организациях.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская решительно отреагировала на предложения Путина предоставить русскому языку официальный статус и восстановить привилегии для УПЦ МП.