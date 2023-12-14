Украинские ученые обнаружили, почему тают ледники в Антарктиде

Такой результат наши ученые получили еще в начале 2023 года

Причиной быстрого таяния некоторых ледников в Антарктике может быть нетипичное горячее ядро в атмосфере, которое образуется наложением друг на друга двух потоков теплого воздуха.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

К такому выводу пришли метеорологи Национального антарктического научного центра в рамках проекта PolarRES: Исследование будущего полярного климата. Он длится уже несколько лет и финансируется из программы ЕС "Горизонт 2020".

В проекте ученые исследуют экстремальные потепления и осадки в Антарктике.

Мы изучаем физические механизмы образования экстремальных потеплений в разных масштабах, а также в перспективе изменения климата. Прежде всего, сосредотачиваемся на объяснении образований «горячих точек» – определенных районов побережья Антарктиды, где таяние ледников происходит гораздо быстрее, чем в соседних районах», – отмечает Денис Пишняк, руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ, участник проекта.

Хотя на таяние (а именно уменьшение высоты) ледникового щита влияет чрезвычайно много факторов, исследование показало, что очень важен вклад атмосферных процессов. В частности, обнаружено, что при потеплениях в районе ледников Pine Island (Пайн Айленд) и Thwaites (Твайтес) в атмосфере формируется нетипичное горячее ядро.

Такой результат наши ученые получили в начале 2023 г. и предположили, что именно это ядро является основной причиной локального таяния упомянутых ледников. Поэтому последующие исследования были направлены на объяснение механизма образования горячего ядра атмосферы и путей передачи тепла к поверхности ледника.

И вот учёные проявили неожиданную особенность. В районах локальных потеплений поток влажного теплого воздуха с севера накладывается на теплый феновый (сухой) поток с востока. В результате формируется, во-первых, толстый слой теплого воздуха, а, во-вторых, образуются осадки в виде снега (из-за вынужденного подъема влажного воздуха над более сухим, а также над континентальным склоном).

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Этот обильный снег в процессе падения успевает растать и превратиться в теплый дождь. То есть осадки, вероятно, уносят тепло из теплой части приземной атмосферы и переносят его на поверхность ледников. Кроме того, от дождя снежный покров становится темнее и поглощает больше света и инфракрасного излучения, что тоже ускоряет его таяние. Вот такое предположение имеют ученые по поводу образования горячего ядра и продолжат проверять это.

Также актуален вопрос, как изменятся очерченные процессы, если атмосфера станет еще немного теплее? Ученые надеются получить ответы или хотя бы уточнить логические предположения в течение следующего года сотрудничества внутри проекта.

Напомним, ученые убедились в существовании восьмого континента нашей планеты, почти полностью погруженного под воду.

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