Украинские учителя будут получать "ежемесячную доплату": Шмигаль сказал, о какой сумме идет речь

С 1 января 2025 года в Украине будет введена ежемесячная "учительская доплата" в размере 1000 гривен. Решение является частью поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Речь идет и о том, что с 1 сентября 2025 года эта выплата будет увеличена до 2000 грн "на руки" каждому учителю.

"Благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу. Благодаря вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получить качественное образование", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, учащихся в Украине из-за полномасштабной войны стало меньше, планируется укрупнение и закрытие школ. Однако массового увольнения педагогов не будет.

Читайте также: