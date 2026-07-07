Украинские удары по тылам РФ заставляют окупантов перебрасывать военных в защиту логистики — Мирошников

Взрывы в России / © ТСН.ua

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Российское командование вынуждено опрокидывать часть личного состава для защиты логистических маршрутов в тылу из-за систематических украинских ударов по военным объектам. Это, в свою очередь, влияет на возможности оккупационных войск на фронте.

Об этом рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, украинские удары по логистическим объектам в оперативном тылу российской армии на востоке и юге продолжаются. Из-за этого оккупанты были вынуждены сформировать тысячи мобильных огневых групп (МВГ), которые должны противодействовать таким атакам.

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Мирошников отмечает, что для комплектования этих подразделений российскому командованию пришлось привлекать военнослужащих, которых могли бы отправить на передовую. По его мнению, это негативно отражается на боевых возможностях армии РФ.

В то же время обозреватель отмечает, что эффективность мобильных огневых групп не является стопроцентной, поэтому поражение логистических маршрутов противника продолжается.

«Этот процесс уже не остановить. И чем дальше, тем сильнее враг будет ощущать его последствия, даже несмотря на постепенную адаптацию», — отметил Мирошников.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по Кстовскому нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области РФ, после чего на предприятии вспыхнул пожар. Кстовский НПЗ является одним из самых больших в России: он способен перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год и обеспечивает производство горючего, используемого российской армией.

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