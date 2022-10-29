"Украинские власти спровоцировали Москву": в Житомире чиновник лицея оправдывала агрессию РФ

Предательница продвигала нарратив, что вооруженной агрессии со стороны россиян нет.

В Житомире правоохранители задержали должностную должность местного лицея. Сторонницу путинских войск подозревают в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии России, а также глорифификации ее участников.

Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что заместитель директора одного из житомирских лицеев в апреле 2022-го возле разрушенного российской ракетой лицея оговаривала украинские власти. Изменница заявляла коллегам, мол, в уничтожении учебного заведения виновата Украина, а не армия РФ.

Житомирянка пыталась убедить работников заведения, что украинские власти спровоцировали Москву, которая проводит "спецоперацию", стрелять. "Она осуждала действия украинских властей, утверждая, что нужно было договориться с РФ и принять их условия", — говорится в сообщении.

Подозреваемая оправдывала преступления русских вооруженных сил. Мол, оккупанты ведут освободительную борьбу против националистических движений и действующей власти, а Путин не отдавал приказа о полномасштабном военном вторжении в Украину. Предательница продвигала нарратив, что вооруженной агрессии со стороны россиян нет, а Крым всегда принадлежал РФ.

Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители решают вопрос об избрании ей меры пресечения путинистке и отстранении от занимаемой должности.

Как сообщалось, в Николаеве Служба безопасности Украины задержали местную жительницу, которая шпионила в пользу армии агрессорки России. Сторонница путинских войск собирала разведданные по перемещениям украинской военной техники, а также координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона.

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