"Украинские власти спровоцировали Москву": в Житомире чиновник лицея оправдывала агрессию РФ

Предательница продвигала нарратив, что вооруженной агрессии со стороны россиян нет.
В Житомире правоохранители задержали должностную должность местного лицея. Сторонницу путинских войск подозревают в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии России, а также глорифификации ее участников.
Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора.
Следствие установило, что заместитель директора одного из житомирских лицеев в апреле 2022-го возле разрушенного российской ракетой лицея оговаривала украинские власти. Изменница заявляла коллегам, мол, в уничтожении учебного заведения виновата Украина, а не армия РФ.
Житомирянка пыталась убедить работников заведения, что украинские власти спровоцировали Москву, которая проводит "спецоперацию", стрелять. "Она осуждала действия украинских властей, утверждая, что нужно было договориться с РФ и принять их условия", — говорится в сообщении.
Подозреваемая оправдывала преступления русских вооруженных сил. Мол, оккупанты ведут освободительную борьбу против националистических движений и действующей власти, а Путин не отдавал приказа о полномасштабном военном вторжении в Украину. Предательница продвигала нарратив, что вооруженной агрессии со стороны россиян нет, а Крым всегда принадлежал РФ.
Правоохранители решают вопрос об избрании ей меры пресечения путинистке и отстранении от занимаемой должности.
Как сообщалось, в Николаеве Служба безопасности Украины задержали местную жительницу, которая шпионила в пользу армии агрессорки России. Сторонница путинских войск собирала разведданные по перемещениям украинской военной техники, а также координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона.
Читайте также:
- Пришли на Киевщину вместе с войсками оккупантов: будут судить двух экснардепов и псевдодолжностницу "ДНР" (фото)
- В Луганской области оккупационные власти разрешили без оснований проводить обыски в домах людей — Гайдай
- В ISW разоблачили россиян во лжи об "успехах" на Бахмутском направлении