Украинские водительские права перестанут действовать в ЕС: когда их нужно обменять

Водительское удостоверение

Реклама

Украинские водительские права, выданные до официального вступления страны в Европейский Союз, останутся в силе до истечения своего срока, но будут действовать только на территории Украины. Для поездок за границу документы придется обменять на новые — единственный европейский образец.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно обновленным правилам правительства, после обретения Украиной полноправного членства в ЕС старые удостоверения лишатся легальности за пределами нашего государства. Чтобы водить автомобиль в других странах Евросоюза, водителям необходимо будет пройти процедуру обмена документа.

Реклама

В то же время в Министерстве внутренних дел (МВД) уточнили другие актуальные правила для водителей. Первое удостоверение по-прежнему будут выдавать на 2 года. После этого срока документ можно обменять на постоянный без сдачи экзаменов, если водитель имеет не более двух штрафов за нарушение правил дорожного движения.

По словам Тараса Мельничука, повторные экзамены также не нужны при плановом обмене прав — для этого понадобится только действующая медицинская справка. Однако обмен документа обязателен в случае открытия новой водительской категории.

В МВД отдельно добавили, если водитель имеет профессиональную категорию (например, «С» для грузовых автомобилей), но фактически такой машиной не пользуется, обновлять удостоверения каждые 5 лет нет нужды.

Напомним, Кабмин изменил правила выдачи водительских прав: теперь срок их действия зависит от категории транспорта. Чтобы повысить безопасность на дорогах, водителям придется периодически обновлять документы и обязательно проходить медосмотр.

Реклама

Новости партнеров