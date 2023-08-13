Украинские военные держат под контролем все военные объекты в Крыму — Братчук

Братчук призвал жителей полуострова не находиться близко возле военных объектов врага.

Украинские военные силы держат под контролем все военные объекты во временно оккупированном россиянами Крыму.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

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Он отметил, что в Крыму каждый день проходит "хлопок", поэтому призвал жителей полуострова не находиться близко возле военных объектов врага.

"Что касается дымового занавеса на Крымском мосту — нужно отдать должное крымским гауляйтерам, они придумали что-то новое в тактике. Так поставить дым никому еще не удавалось", — сказал Братчук.

Ранее пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал свежие взрывы возле Крымского моста.

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