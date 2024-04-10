Украинские военные дронами уничтожили за неделю 30 танков: Федоров рассказал детали

За неделю на фронте украинские военные дронами уничтожили 30 танков и почти 100 орудий и 86 боевых машин.

Украинские дроны работают и методически уничтожают российских оккупантов. Через неделю на фронте минус 30 российских танков.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, за неделю на фронте украинские военные дронами уничтожили 30 танков и почти 100 орудий и 86 боевых машин.

“Ударные подразделения БПЛА, которые снабжает “птичками” Армия дронов, еженедельно поражают российскую технику на миллионы долларов. А мы со своей стороны собираем статистику, чтобы видеть, какие подразделения действительно эффективно используют дроны — именно они должны получать больше беспилотников. Качественный анализ данных позволяет принимать действенные решения, особенно, когда это касается фронта”, — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в которую в частности вошли снаряды, военная техника, дроны и прочее.

Читайте также: