Украинские военные дроном поймали российский "Солнцепек" (видео)

Уничтожили технику воины Национальной гвардии.
Украинские военные филигранно уничтожили российскую установку "Солнцепек" с боекомплектом.
Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Как отмечается, воины Национальной гвардии подстрелили российскую установку "Солнцепек" с боекомплектом.
На кадрах видно, как по дороге ночью перемещается тяжелая техника, в то же время ее преследует украинский дрон. В какой-то момент "Солнцепек" остановился и на него сбросили боеприпас. В результате техника вспыхнула и разорвалась.
Напомним, что ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад.
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