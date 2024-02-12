Украинские военные дроном поймали российский "Солнцепек" (видео)

Украинские военные филигранно уничтожили российскую установку "Солнцепек" с боекомплектом.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Как отмечается, воины Национальной гвардии подстрелили российскую установку "Солнцепек" с боекомплектом.

На кадрах видно, как по дороге ночью перемещается тяжелая техника, в то же время ее преследует украинский дрон. В какой-то момент "Солнцепек" остановился и на него сбросили боеприпас. В результате техника вспыхнула и разорвалась.

Украинские военные дроном поймали российский "Солнцепек"

Напомним, что ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад.

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