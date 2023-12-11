Украинские военные двигаются на левом берегу Днепра: проходят бои под Крынками — ISW

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям в этом районе.

Об этом пишет Институт исследования войны ISW.

Российские военные блоггеры утверждали, что продолжаются бои под Крынками (30 км северо-восточнее Херсона) и отмечали стабильно высокие темпы украинских операций в этом районе.

Российский военный блоггер заявил, что украинские силы захватили новые позиции на острове Большой Потемкин (юго-западнее Херсона), хотя ISW оценивает, что украинские силы уже контролируют весь остров.

Также один из российских военных блоггеров расширил кадры, на которых якобы видно, как части российского 28-го мотострелкового полка (70-я мотострелковая дивизия, 18-я общевойсковая армия) наносят удары по украинским позициям на островах в Днепре. Минобороны России опубликовало кадры, на которых якобы показано, как неизвестные элементы российского ВДВ проводят воздушную разведку украинских позиций на западном (правом) берегу Днепра.

Тем временем на Авдеевском направлении ВСУ отразили 39 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области. Противник действует не только пехотой, но и наносит авиационные удары.

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