Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские военные двигаются на левом берегу Днепра: проходят бои под Крынками — ISW

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1361
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские военные двигаются на левом берегу Днепра: проходят бои под Крынками — ISW

Украинские военные продолжают наступление / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

10 декабря украинские войска продлили наземные действия на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям в этом районе.

Об этом пишет Институт исследования войны ISW.

Российские военные блоггеры утверждали, что продолжаются бои под Крынками (30 км северо-восточнее Херсона) и отмечали стабильно высокие темпы украинских операций в этом районе.

Российский военный блоггер заявил, что украинские силы захватили новые позиции на острове Большой Потемкин (юго-западнее Херсона), хотя ISW оценивает, что украинские силы уже контролируют весь остров.

Также один из российских военных блоггеров расширил кадры, на которых якобы видно, как части российского 28-го мотострелкового полка (70-я мотострелковая дивизия, 18-я общевойсковая армия) наносят удары по украинским позициям на островах в Днепре. Минобороны России опубликовало кадры, на которых якобы показано, как неизвестные элементы российского ВДВ проводят воздушную разведку украинских позиций на западном (правом) берегу Днепра.

Тем временем на Авдеевском направлении ВСУ отразили 39 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области. Противник действует не только пехотой, но и наносит авиационные удары.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1361
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация