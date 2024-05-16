Украинские военные феерически накрыли окупантов разным видом вооружения (видео)

Россияне из стрелкового оружия обстреливали украинские позиции.
Украинские военные артиллерией, минометами и дронами эффектно уничтожили оккупантов в траншее.
Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Воины 63-й отдельной механизированной бригады совместно с собратьями из 2-го Международного легиона обороны Украины артиллерией, дронами и минометами разнесли в окопе российских оккупантов.
На кадрах по видео видно, как россияне из стрелкового оружия обстреливали украинские позиции. Кроме того, окопом они перемещались группами по несколько человек – что сыграло максимально в пользу наших защитников. После попадания военные РФ буквально разлетались на разные части.
Напомним, что россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по Волчанской общине.
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