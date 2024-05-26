Украинские военные филигранно сбили российский Су-25 (видео)

Это уже восьмой вражеский самолет за май.

Украинские военные приземлили на Донетчине российский Су-25. Успешную операцию проделали воины 110-й отдельной механизированной бригады. В Сети показали, как уничтожали штурмовик армии РФ.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как летит российский Су-25. В какой-то момент украинские военные "отработали" по враждебной цели, после чего самолет задымился и упал.

В то же время это уже восьмой вражеский самолет за май.

Украинские военные филигранно сбили российскую "Сушку"

Напомним, что ракетные удары РФ по Харькову являются "сознательным геноцидом" украинцев.

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