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Украинские военные филигранно сбили российский Су-25 (видео)

Украинские военные филигранно сбили российский Су-25 (видео)

Фото: Associated Press

Это уже восьмой вражеский самолет за май.

Украинские военные приземлили на Донетчине российский Су-25. Успешную операцию проделали воины 110-й отдельной механизированной бригады. В Сети показали, как уничтожали штурмовик армии РФ.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как летит российский Су-25. В какой-то момент украинские военные "отработали" по враждебной цели, после чего самолет задымился и упал.

В то же время это уже восьмой вражеский самолет за май.

Украинские военные филигранно сбили российскую "Сушку"

Украинские военные филигранно сбили российскую "Сушку"

Напомним, что ракетные удары РФ по Харькову являются "сознательным геноцидом" украинцев.

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