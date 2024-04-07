Украинские военные филигранно уничтожили российских десантников под Авдеевкой (видео)

Вражеский БМП-2 с десантом прорвался в деревню, однако машина была немедленно остановлена пилотами роты ударных БПЛА.

Украинские военные мощно остановили российский десант, пытавшийся продвигаться на Авдеевском направлении на бронетехнике.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Как стало известно, российский штурм остановили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. оккупанты каждый день пытаются с помощью пехоты и техники взять населенный пункт Бердичи на Авдеевском направлении.

“Этот вражеский БМП-2 с десантом удалось прорваться в деревню, однако машина была немедленно остановлена пилотами роты ударных БПЛА Strike Drones Company с помощью FPV-дрона, которые еще на ходу ликвидировали четырех оккупантов. А собратья из 26-го отдельного стрелкового батальона 47-й бригады расставили точки над "і", размотав остальных штурмовиков, которые даже не успели толком отойти от БМП и взять в руки оружие”, — рассказал Юрий Бутусов.

Украинские военные филигранно уничтожили российских десантников под Авдеевкой

Напомним, что в Сети показали кадры "уволенной" оккупантами Авдеевки Донецкой области.

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