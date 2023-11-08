Украинские военные из ПЗРК Stinger сбили управляемую авиационную ракету врага — Наев

В ночь на 8 ноября мобильная огневая группа из ПЗРК Stinger уничтожила управляемую авиационную ракету.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По его словам, вражескую ракету выпустил истребитель Су-34. Сбили цель врага на Сумском направлении.

"Сегодня ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая авиационная ракета. Отмечу, что ракета, которая была запущена с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВС Украины", — говорится в его сообщении.

Наев подчеркнул, что потерь среди личного состава и военной техники нет.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на боевом дежурстве стали дополнительные системы NASAMS.

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