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Украинские военные контролируют воздушное пространство на Буковине – ОГА

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Украинские военные контролируют воздушное пространство на Буковине – ОГА

Враждебная угроза есть, но украинские военные контролируют небо над Черновицкой областью.

По состоянию на утро 25 февраля существует враждебная угроза в воздушном пространстве, в том числе в Черновицкой области, но воздушные силы Украины патрулируют небо и на Буховине.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время сегодняшнего брифинга.

Также он рассказал, что в Черновицкой области на месте трех райгосадминистраций – Вижницкой, Черновицкой и Днестровской созданы военные администрации.

"В пределах каждого района возникают целесообразности организовать срочно и оперативно те или иные мероприятия. Решение о внедрении таких мероприятий принимают руководители района, территориальной обороны, это председатели районных военных администраций", — сказал он.

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