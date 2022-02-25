Украинские военные контролируют воздушное пространство на Буковине – ОГА

Враждебная угроза есть, но украинские военные контролируют небо над Черновицкой областью.
По состоянию на утро 25 февраля существует враждебная угроза в воздушном пространстве, в том числе в Черновицкой области, но воздушные силы Украины патрулируют небо и на Буховине.
Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время сегодняшнего брифинга.
Также он рассказал, что в Черновицкой области на месте трех райгосадминистраций – Вижницкой, Черновицкой и Днестровской созданы военные администрации.
"В пределах каждого района возникают целесообразности организовать срочно и оперативно те или иные мероприятия. Решение о внедрении таких мероприятий принимают руководители района, территориальной обороны, это председатели районных военных администраций", — сказал он.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.