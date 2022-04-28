Украинские военные ликвидировали российского разведчика "Путина": фото

Украинские военные в Николаевской области ликвидировали российского разведчика Владимира Гуцова с позывным "Путин".
ВСУ уничтожили оккупанта в начале апреля возле поселка Александровка. Российскому разведчику "Путину" было 30 лет.
Об этом сообщила пресс-служба Стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
"Путин погиб, но опять не тот. ВСУ ликвидировали разведчика Вову Гуцова на псевдо "путин". Плохо что не настоящий. Но и до него руки дойдут", – говорится в сообщении.
Напомним, за период полномасштабного вторжения России в Украину, украинские защитники ликвидировали уже 22 800 оккупантов.
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