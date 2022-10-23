Украинские военные "минунули" почти полсотни россиян и два танка

Ориентировочные потери противника в сутки составляют 47 россиян, два танка, реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Также уничтожены 16 единиц автобронетанковой техники и четыре склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах. Повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица «Мста-С» и еще три единицы автобронетехники.

В ответ на 3 российских авиаудара вертолетами украинские зенитчики ответили ущербом еще одного, уже второго за этот боевой день, вражеского «Аллигатора» и пятью ударами украинской штурмовой и армейской авиации по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и систем противовоздушного.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач.

Как ВСУ уничтожают кафиров

Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны с РФ ВСУ уничтожили 67 070 тыс. российских захватчиков.

Эксречник Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что в Бахмуте Донецкой области бойцы 93-й бригады ВСУ отбивают атаки наемников ППК "Вагнер", кафиры понесут большие потери.

На днях также стало известно, что Силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе.

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