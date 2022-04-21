Украинские военные могут обратиться за бесплатной правовой помощью: детали

Чаще всего защитников Украины, которые обращаются в систему БПД за консультациями, интересуют вопросы прав и обязанностей военнослужащих.

В условиях полномасштабной войны российской федерации против Украины одним из приоритетов системы бесплатной правовой помощи является защита прав военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Минюст Украины в сообщении в Facebook.

Каждый военнослужащий может бесплатно получить консультации и разъяснения по любым правовым вопросам, помощь в подготовке документов для получения социальных льгот и гарантий. Ветераны войны, члены семей погибших защитников Украины могут бесплатно воспользоваться услугами юриста или адвоката для представительства в судах. Задержанным военнослужащим будет назначен адвокат для защиты.

Чаще всего защитников Украины, которые обращаются в систему БПД за консультациями, интересуют вопросы прав и обязанностей военнослужащих, их финансирование, организации вещевого обеспечения, порядка взятия на квартирный учет, возможности перевода военнослужащего в другую часть, а также льготы для военнослужащих и участников боевых действий.. Среди популярных тем обращений также сохранение среднего заработка на предприятии во время службы, выплата кредитов в период военного положения.

К юристам системы БПД поступает также много вопросов о формировании добровольческих формирований территориальных общин – механизм формирования, функции, права и основные задачи, возложенные на органы территориальной обороны.

Большинство военнослужащих из тех, кто обращается к системе БПД, имеют статус участника боевых действий/ветерана войны и имеют возможность получить бесплатную вторичную правовую помощь.

Однако во время войны реализация этого права для украинских защитников – не ко времени. С 24 февраля по 31 марта этого года за БВПД обратились около 660 ветеранов и участников боевых действий. Это меньше, чем за аналогичные периоды в мирное время.

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