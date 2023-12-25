Украинские военные мощно дроном уничтожили группу оккупантов на Херсонщине (видео)

Украинские военные на Левобережье Херсона обнаружили и уничтожили дроном камикадзе группу российских захватчиков.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах по видео видно, как по территории продвигается несколько российских захватчиков. В какой-то момент их "положил" дрон-камикадзе, которым руководили морские пехотинцы 501 отдельного батальона, подразделения “Грифон”.

Украинские военные направили беспилотник точь-в-точь в россиян, которые теперь больше не смогут терроризировать своим присутствием в Украину.

Украинские военные мощно дроном уничтожили группу оккупантов

Напомним, что россияне перед выборами в РФ будут пытаться захватить Авдеевку.

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