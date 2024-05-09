Украинские военные мощно остановили российское массированное наступление (видео)

Точными ударами, в частности, дронов, военных РФ были остановлены и уничтожены.
Украинские военные из 47 отдельной механизированной бригады остановили враждебное массированное наступление. Россияне используют большое количество бронетехники и живой силы.
Соответствующее видео появилось на странице 47 ОМБр.
На кадрах по видео видно, как по дорогам на танках и бронетехнике перемещается большое количество российских военных. Однако точными ударами, в частности, дронов, военных РФ были остановлены и уничтожены.
“Только за один день были уничтожены три танка, БМП-3 и МТ-ЛБ. Это совместная работа операторов батальона беспилотных систем Strike Drones Company, операторов дронов 2 мехбата Ignis Vindicta и артиллеристов. Работаем дальше. Сражение продолжается”, — отметили в 47 ОМБр.
Напомним, что россияне вошли в еще одну деревню к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР.
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