Украинские военные освободили Филию на Днепропетровщине — Силы обороны

Две группы 425-го полка «Скеля» ворвались туда, забросали кафиров гранатами, обстреляли, взяли пленных, завели туда смежников, которые будут в дальнейшем этот населенный пункт контролировать.

ВСУ освободили село Филия на Днепропетровщине

ВСУ освободили село Филия на Днепропетровщине / © Getty Images

Силы обороны вернули под контроль Украины населенный пункт Филия Днепропетровской области.

Об этом сообщил спикер ОСУВ «Днепр» Алексей Бельский в эфире телемарафона в субботу, 13 сентября, днем.

«Сегодня у нас радостная новость… — отбит от врага Филиал на Днепропетровщине. Там вошли оккупанты, подняли свою тряпку. Две группы 425-го полка „Скала“ ворвались в этот населенный пункт, забросали этих кафиров гранатами, обстреляли их, взяли пленных, завели туда смежников, которые будут в дальнейшем этот населенный пункт контролировать. Это очень хорошая новость. Филия снова наша», — рассказал он.

425-й полк «Скеля» опубликовал видео по этой операции.

Вместе с тем, на карте DeepState Филия постоянно обозначена как контролируемая Украиной. Когда именно ее занимали оккупанты, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что россияне продвинулись на Днепропетровщине.

