Украина
132
Украинские военные освободили село Тихое на Днепропетровщине

Ранее россияне опубликовали видео, где речь шла о якобы «оккупации» Тихого и Отрадного.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ освобождают нашу землю от оккупантов

ВСУ освобождают нашу землю от оккупантов / © Pixabay

Бойцы 67 отдельной механизированной бригады освободили село Тихое на Днепропетровщине.

Об этом говорится в сообщении бригады.

«Благодаря слаженным действиям, четкому планированию и отваге украинских воинов враг был выбит из Тихого, а село полностью зачищено от оккупационных сил», — отметили бойцы.

Напомним, 21 ноября российские оккупанты обнародовали видео, на котором их солдаты заявляли о контроле над населенными пунктами Тихое и Отрадное на Александровском направлении. На кадрах они демонстрировали присутствие своей группы «Восток».

Напомним, Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков Кучерив Яр, Сухецкое и Затышок Донецкой области и отбросили враг вблизи Никаноровки, Нового Шахматного и Федоровки.

