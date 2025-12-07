- Дата публикации
Украинские военные освободили село Тихое на Днепропетровщине
Ранее россияне опубликовали видео, где речь шла о якобы «оккупации» Тихого и Отрадного.
Бойцы 67 отдельной механизированной бригады освободили село Тихое на Днепропетровщине.
Об этом говорится в сообщении бригады.
«Благодаря слаженным действиям, четкому планированию и отваге украинских воинов враг был выбит из Тихого, а село полностью зачищено от оккупационных сил», — отметили бойцы.
Напомним, 21 ноября российские оккупанты обнародовали видео, на котором их солдаты заявляли о контроле над населенными пунктами Тихое и Отрадное на Александровском направлении. На кадрах они демонстрировали присутствие своей группы «Восток».
Напомним, Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков Кучерив Яр, Сухецкое и Затышок Донецкой области и отбросили враг вблизи Никаноровки, Нового Шахматного и Федоровки.